Москва5 мая Вести.Комиссар павильона РФ на Венецианской биеннале Анастасия Корнеева в интервью информационной службе "Вести" рассказала, что на руководство биеннале оказывается значительное внешнее давление.

Корнеева отметила, что биеннале является финансово устойчивой и институционально сильной структурой, способной продолжать деятельность даже в условиях сокращения внешнего финансирования.

Что касается жюри, ситуация выглядит более сложной. Ранее было принято решение об исключении России и Израиля из конкурса на "Золотого льва". Но в ответ на это израильский художник заявил о намерении оспорить решение в судебном порядке в связи с возможной дискриминацией. После чего члены жюри сочли целесообразным подать в отставку. В целом ситуация свидетельствует о наличии значительного внешнего давления на руководство биеннале, которое, в свою очередь, продолжает отстаивать концепцию культурного диалога. Президент биеннале нашел выход и сказал, что премии будут вручаться в конце биеннале и будут ссылаться на решение публики