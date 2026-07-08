Москва8 июлВести.Уровень воды в бассейне реки Сулак в Кизилюртовском районе Республики Дагестан может достичь критических отметок, сообщили в региональном главке МЧС России по Республике.
В зоне потенциального риска - населенные пункты Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка. Здесь существует угроза подтопления жилых секторов и придомовых территорий.
Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметокговорится в сообщении ведомства в MAX
В Кизилюртовский район направлены дополнительные силы спасателей - 65 человек, оснащенные плавсредствами и необходимым оборудованием.