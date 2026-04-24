В Дагестане четыре школы после наводнения не подлежат восстановлению

Москва24 апр Вести.Четыре учебных заведения на территории Дагестана не подлежат восстановлению после наводнения. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В этих школах в совокупности обучаются примерно 1,5 тысячи учеников.

Рассматривается возможность строительства быстровозводимых модульных зданий говорится в сообщении

Это поможет возобновить учебный процесс 1 сентября.

Глава МЧС России Александр Куренков 24 апреля на очередном заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков рассказал, что главной задачей остается всесторонняя помощь пострадавшим жителям.