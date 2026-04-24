Москва24 апрВести.Четыре учебных заведения на территории Дагестана не подлежат восстановлению после наводнения. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В этих школах в совокупности обучаются примерно 1,5 тысячи учеников.
Рассматривается возможность строительства быстровозводимых модульных зданийговорится в сообщении
Это поможет возобновить учебный процесс 1 сентября.
Глава МЧС России Александр Куренков 24 апреля на очередном заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков рассказал, что главной задачей остается всесторонняя помощь пострадавшим жителям.