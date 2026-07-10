В Дагестане 40 голов скота оказались заблокированы на островке из-за подтопления

В Дагестане для спасения стада скота перекрыли шлюзы ГЭС В Дагестане 40 голов скота оказались заблокированы на островке из-за подтопления

Москва10 июл Вести.40 голов крупного рогатого скота оказались заблокированы на островке из-за подтопления на ферме в селе Кикуни Гергебильского района в Дагестане. Об этом сообщили в МЧС региона в мессенджере MAX.

Для спасения скота были перекрыты шлюзы ГЭС для уменьшения уровня воды.

При участии работников ПЧ-34, сотрудников ГО И ЧС по Гергебильскому району, а также местных жителей удалось перенаправить скот по течению реки Кара Койсу на безопасный участок отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в результате прошедших с 7 по 8 июля сильных ливней в Дагестане было прервано транспортное сообщение с 58 населенными пунктами в восьми районах.