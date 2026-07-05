Около 5,5 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за урагана

В Арзамасе около 5,5 тыс. жителей остаются без света из-за урагана Около 5,5 тыс. жителей Нижегородской области остаются без света из-за урагана

Москва5 июл Вести.Из-за урагана без света остаются около 5,5 тысячи жителей Арзамаса Нижегородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Щелоков.

"Ситуация по электроэнергии на 23.00 (субботы - ред.) - без света остаются около 5500 человек написал градоначальник

По его словам, энергетики работают, идут от большего к меньшему. Сначала закрывают вопросы по линиям 10 кВ, потом занимаются заявками 0.4 кВ.

Ранее Щелоков сообщил о гибели ребенка после обрушения конструкций из-за урагана.