Эксперт объяснил, для чего нужен суверенный интернет Эксперт Кошкин: суверенный интернет может защитить мир от технократической элиты

Москва6 июн Вести.Суверенный интернет может защитить мир от технократической элиты. Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что политики должны отражать не только научно-технический прогресс, но и происходящие в экономике и обществе изменения.

Усилиями новых элит централы, правые, левые размоют свои границы. По этой причине многие государства сейчас задумываются о цифровом суверенитете. Потому, что иначе эти платформы сразу все начнут ломать устои и будут подминать некие свои доминирующие тенденции для прихода к власти. Эта борьба идет прямо сейчас, поэтому интернет должен быть суверенным сказал Кошкин

Эксперт добавил, что приход технократической элиты к власти может привести к полному видоизменению структуры управления государствами. По словам Кошкина, это связано с масштабной цифровизацией населения.