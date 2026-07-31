Мишустин 31 июля встретится с главой Республики Саха Николаевым в Якутске

Мишустин в Якутске проведет встречу с главой Якутии Николаевым Мишустин 31 июля встретится с главой Республики Саха Николаевым в Якутске

Москва31 июл Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодной поездки в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в Якутске.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Главу кабинета министров будут сопровождать вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме того, премьер посетит креативный кластер "Квартал труда" и республиканский онкологический диспансер.

Ранее Николаев заявлял, что возвращение к проекту строительства каскада Южно-Якутской ГЭС обсуждается на фоне ситуации с электроэнергией на Дальнем Востоке. Он также допустил возможность возведения небольшого нефтеперерабатывающего завода в Якутии.