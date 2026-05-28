Москва28 маяВести.В России без поддержки французской стороны удалось наладить отечественный ремонт авиадвигателя авиадвигателя SaM146. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора программы SaM146 ПАО "ОДК-Сатурн" Александр Глухов.
История создания двигателя началась в 2001 году. Тогда было подписано соглашение с французскими партнерами по созданию двигателя для нового семейства региональных самолетов RRG. В 2010 году был получен сертификат типа на двигатель SAM-146 EASA и АР МАК. Свыше 300 двигателей активно эксплуатируются каждый день в российских авиакомпаниях. Мы уже вынуждены были осваивать в полной мере этот ремонт без взаимодействия с разработчиком с французской сторонысообщил он
Глухов подчеркнул, что надежность, качество и безопасность полетов в ремонте является для предприятия первостепенным приоритетом.
Это единственный двигатель у нас, имеющий сертификат типа EASA российского производства. Мы прошли сертификацию также в европейских властях по производству, по ремонту. Надежность, качество и безопасность полетов в ремонте - это приоритет номер одиндобавил он
Ранее в Росавиации заявили, что сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8 может быть выдан в начале июня.