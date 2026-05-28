В России рассказали об адаптации ремонта для авиадвигателя SaM146

Москва28 мая Вести.В России без поддержки французской стороны удалось наладить отечественный ремонт авиадвигателя авиадвигателя SaM146. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора программы SaM146 ПАО "ОДК-Сатурн" Александр Глухов.

История создания двигателя началась в 2001 году. Тогда было подписано соглашение с французскими партнерами по созданию двигателя для нового семейства региональных самолетов RRG. В 2010 году был получен сертификат типа на двигатель SAM-146 EASA и АР МАК. Свыше 300 двигателей активно эксплуатируются каждый день в российских авиакомпаниях. Мы уже вынуждены были осваивать в полной мере этот ремонт без взаимодействия с разработчиком с французской стороны сообщил он

Глухов подчеркнул, что надежность, качество и безопасность полетов в ремонте является для предприятия первостепенным приоритетом.

Это единственный двигатель у нас, имеющий сертификат типа EASA российского производства. Мы прошли сертификацию также в европейских властях по производству, по ремонту. Надежность, качество и безопасность полетов в ремонте - это приоритет номер один добавил он

Ранее в Росавиации заявили, что сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8 может быть выдан в начале июня.