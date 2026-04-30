Москва30 апр Вести.Беспилотники в настоящее время играют значимую роль, особенно это касается зоны, где проходят боестолкновения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас беспилотники занимают такое место, вы сами это знаете и учитесь, а кто-то уже и опыт имеет, они сковывают всю боевую активность в рамках так называемой "килл-зоны", то есть зоны гарантированного уничтожения. Эта зона все время расширяется. заявил Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России также обратил внимание на то, что те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты.