Украинские СМИ сообщили о взрыве гранаты у здания ТЦК в Белой Церкви В Белой Церкви произошел взрыв возле здания ТЦК

Москва30 апр Вести.Возле здания территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв гранаты.

Возле здания ТЦК в Белой Церкви Киевской области — взрыв. По неофициальной информации, взорвали гранату говорится в публикации

На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов или представителей военкомата о пострадавших или масштабе разрушений не поступало.