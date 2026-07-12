Президент Словакии заявил, что не только его страна в НАТО отвернулась от Киева Пеллегрини: не только Словакия среди стран НАТО отказалась финансировать Киев

Москва12 июл Вести.Не только Словакия на саммите стран НАТО в Анкаре отказалась участвовать в выделении дополнительных денежных средств на вооружение киевского режима. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини.

В эфире телеканала ТА3 он раскрыл подробности встречи лидеров, прошедшей в Турции 7–8 июля.

Премьер Венгрии сказал, что Венгрия не будет оказывать никакой военной и финансовой помощи Украине. Точно так же высказался премьер Чехии прямо за столом переговоров, были и другие премьеры, которые не будут участвовать в [выделении] этих 70 миллиардов пояснил Пеллегрини

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что во время саммита в Анкаре некоторые участники проявили интерес к контактам с Россией.