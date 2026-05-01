Москва1 маяВести.Чехия разрешила премьеру Словакии Роберту Фицо перелет через свою территорию в Россию на празднование Дня Победы, пишет чешский новостной сайт Novinky со ссылкой на МИД Чехии.
В ведомстве опровергли сообщения, что Прага запретила самолету Фицо использовать для перелета свое воздушное пространство.
Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержкизаявил пресс-секретарь министерства Адам Черге
Пролет Фицо ранее запретили Польша, Эстония, Латвия и Литва, отмечает издание.
Фицо ранее объявил о планах принять участие в майских торжествах в Москве по случаю празднования Дня Победы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил приезд Фицо.
Несколько дней назад источник в польских дипломатических кругах информировал, что словацкий премьер может приехать в Москву на автомобиле.
Фицо ранее рассказывал, что "в туалетах Брюсселя" его спрашивают о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.