МИД Чехии: Прага дала разрешение на пролет самолета Фицо в Москву

Чехия разрешила Фицо перелет в Россию на День Победы МИД Чехии: Прага дала разрешение на пролет самолета Фицо в Москву

Москва1 мая Вести.Чехия разрешила премьеру Словакии Роберту Фицо перелет через свою территорию в Россию на празднование Дня Победы, пишет чешский новостной сайт Novinky со ссылкой на МИД Чехии.

В ведомстве опровергли сообщения, что Прага запретила самолету Фицо использовать для перелета свое воздушное пространство.

Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки заявил пресс-секретарь министерства Адам Черге

Пролет Фицо ранее запретили Польша, Эстония, Латвия и Литва, отмечает издание.

Фицо ранее объявил о планах принять участие в майских торжествах в Москве по случаю празднования Дня Победы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил приезд Фицо.

Несколько дней назад источник в польских дипломатических кругах информировал, что словацкий премьер может приехать в Москву на автомобиле.

Фицо ранее рассказывал, что "в туалетах Брюсселя" его спрашивают о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.