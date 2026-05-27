Москва27 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыл отреставрированное кладбище военнослужащих Красной армии, тем самым выполнив обещание, данное президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что речь идет о кладбище в Михаловце, расположенном в 360 километрах от столицы, на котором захоронены более 17 тысяч советских солдат.

Это моменты, когда у словацкого правительства есть возможность выполнить свои обязательства приводит агентство слова Фицо

До своего визита в Россию 9 мая Фицо дал обещание Путину, что Словакия будет заботиться о захоронениях советских военнослужащих.

14 мая вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар заявил, что словацкие власти ввели уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны. Он подчеркнул, что порчу памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно осуждать.