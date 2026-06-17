Москва17 июнВести.В смерть своей матери в автобусе в Брянской области не поверили оставшиеся у нее дочери-близняшки. Об этом сообщает RT.
Источник приводит слова бывшего мужа погибшей Виктории Горошко. Он заявил, что сам узнал об этом из соцсетей.
Мне звонила кума и сказала, что Вика погибла. Я знал, что они с Алексеем собирались на отдых, но не думал, что они были в этом автобусеприводятся его слова
Он также сообщил, что поддерживал доброе общение со своей бывшей супругой. А незадолго до этого она приезжала с дочерями поздравить его с днем рождения.
Атака ВСУ на белорусский автобус произошла 17 июня. Он следовал из Гомеля в Геленджик.
Женщина была сопровождающей детей, ехавших в автобусе.