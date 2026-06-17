Дочери погибшей в автобусе под Брянском женщины не поверили в ее смерть

Дочери не поверили в смерть своей матери в атакованном ВСУ автобусе под Брянском Дочери погибшей в автобусе под Брянском женщины не поверили в ее смерть

Москва17 июн Вести.В смерть своей матери в автобусе в Брянской области не поверили оставшиеся у нее дочери-близняшки. Об этом сообщает RT.

Источник приводит слова бывшего мужа погибшей Виктории Горошко. Он заявил, что сам узнал об этом из соцсетей.

Мне звонила кума и сказала, что Вика погибла. Я знал, что они с Алексеем собирались на отдых, но не думал, что они были в этом автобусе приводятся его слова

Он также сообщил, что поддерживал доброе общение со своей бывшей супругой. А незадолго до этого она приезжала с дочерями поздравить его с днем рождения.

Атака ВСУ на белорусский автобус произошла 17 июня. Он следовал из Гомеля в Геленджик.

Женщина была сопровождающей детей, ехавших в автобусе.