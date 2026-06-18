Погибшая в результате удара ВСУ жена футбольного тренера была беременна RT: погибшая в результате удара ВСУ жена футбольного тренера была беременна

Москва18 июн Вести.Супруга тренера по футболу Алексея Горошко Виктория, находившаяся в автобусе с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы и погибшая в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), была беременна. Об этом сообщает RT.

В материале указывается, что Виктория специально взяла отпуск на работе, чтобы поехать вместе с ребятами.

Именно Вика погибла на месте. И она была беременна. Там столько крови, боже мой! приводит RT слова матери воспитанницы школы

Она также поделилась, что Алексей находится в реанимации – у него раздроблена рука.

17 июня ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Брянской области нанесли удар по автобусу белорусской детской футбольной команды, который вез ребят на отдых из Речицы в Геленджик.

В транспорте находились не только дети, но и их родители, а также тренер с женой. При атаке восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали. Их эвакуируют в Белоруссию.