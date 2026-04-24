Эксперт заявил, что СМП пока еще не является круглогодичным маршрутом Эксперт Дьяконов: СМП пока еще не является круглогодичным маршрутом

Москва24 апр Вести.Говорить о регулярности и круглогодичности Северного морского пути на текущий момент рано. Такое мнение ИС "Вести" озвучил учредитель и СЕО (генеральный директор) логистической компании "Фрэйт Логистик Групп" Михаил Дьяконов.

Он пояснил, что Северный морской путь на текущий момент используется только в сезонное время, первые отправки по этому маршруту ожидаются в июне.

Надо учитывать, что на текущий момент Северный морской путь используется только в сезонное время. Соответственно, ожидаем в июне первые отправки по этому маршруту. То есть говорить о какой-то регулярности и круглогодичности на текущий момент рано, ввиду различного рода факторов. Но в целом, да, это, конечно же, отличная альтернатива и сокращение времени доставки из Китая до порта Мурманск, Санкт-Петербург. То есть время доходит там до 20–25 дней рассказал Дьяконов

Он добавил, что в прошлом году помимо грузов в российские порты были также отправки из Китая даже в европейские порты, например, в Лондон.

В том году, помимо грузов из Китая в порты РФ, были также и отправки грузов из Китая в европейские порты, в частности, допустим, тот же Лондон. В планах, насколько мне известно, есть еще и в этом году использование по другим маршрутам, в том числе через Северный морской путь в другие порты отправления и назначения. Поэтому, естественно, этот маршрут в дальнейшем будет развиваться рассказал Дьяконов

Ранее Дьяконов объяснил, как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на логистические маршруты. По его словам, рост стоимости фрахта вызывает подорожание всей цепочки поставок.