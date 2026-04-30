В РФ запретили ввоз приемников иностранных спутников без разрешения госкомиссии Правительство РФ запретило ввоз оборудования для связи с иностранными спутниками

Москва30 апр Вести.Правительство России ввело ограничения на ввоз в страну радиоэлектронных средств, предназначенных для приема и передачи сигналов от иностранных спутников связи, включая системы двойного назначения. Согласно опубликованному документу, импорт такого оборудования теперь возможен только при наличии специального разрешения.

Установить, что запрещается ввоз в РФ радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющих решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот говорится в документе

Данная мера направлена на усиление контроля над использованием радиочастотного спектра и обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры.