В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Домодедово ограничил прием и выпуск самолетов В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов

Москва13 июн Вести.Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в MAX.

В агентстве предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства говорится в сообщении

Отмечается, что эти меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.