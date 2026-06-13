Москва13 июнВести.Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в MAX.
В агентстве предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространстваговорится в сообщении
Отмечается, что эти меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов.