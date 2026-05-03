Москва3 мая Вести.Британские власти разрешили авиаперевозчикам отменять рейсы за несколько недель до вылета и объединять рейсы по одним и тем же направлениям, сообщает BBC.

Решение продиктовано опасениями дефицита авиационного топлива из-за боевых действий в Иране.

Предложенные меры позволят авиакомпаниям объединять рейсы на маршрутах с несколькими перелетами в один и тот же пункт назначения в один и тот же день, что позволит пересаживать пассажиров с их первоначального рейса на аналогичный для экономии топлива говорится в публикации

Согласно действовавшим ранее правилам, авиакомпании были обязаны использовать минимум 80% выделенных им аэропортовых слотов в течение сезона, чтобы сохранить их на следующий год. Из-за этого перевозчики часто могли отправить практически пустой самолет, чтобы просто выполнить рейс. Теперь же авиакомпании не лишатся слотов, если не смогут выполнить рейсы из-за нехватки топлива.

При этом пока авиакомпании заявляют, что проблем с топливом не испытывают, однако эксперты прогнозируют дефицит в перспективе нескольких недель.

Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa намерена аннулировать порядка 20 тысяч рейсов в целях сокращения расходов топлива.

Как отмечал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, европейские страны нуждаются в российском топливе ради собственного выживания.