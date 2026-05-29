Москва29 маяВести.В Кремле считают понятной и прозрачной позицию Армении по развитию отношений с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здесь нет никакой недосказанности. Все абсолютно понятно, транспарентно и ясносказал Песков журналистам
По его словам, движение Еревана в сторону интеграции с Евросоюзом является суверенным правом Армении. При этом Песков подчеркнул, что подобный курс не должен реализовываться за счет финансовых ресурсов стран Евразийского экономического союза.