Елисейский дворец показал видео с саммита G7 под российскую песню "Капибара"

В Париже опубликовали видео с саммита G7 под российскую песню "Капибара" Елисейский дворец показал видео с саммита G7 под российскую песню "Капибара"

Москва17 июн Вести.Канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона разместила в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ) видеозапись с саммита "Большой семерки" под российскую музыкальную композицию "Капибара".

Песню сопровождает видеонарезка различных встреч в ходе саммита "Группы семи".

На кадрах запечатлено, как международные высокопоставленные политики друг за другом идут на сцену для того, чтобы сфотографироваться

Ранее Макрон разместил в социальной сети TikTok видеоролик с саммита G7 в Канаде, в котором использовал российскую песню "Капибара".