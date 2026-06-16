Москва16 июнВести.Лидеры государств "Большой семерки" (G7) в ходе саммита в Эвиане решили усилить санкционное давление на РФ, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.
По информации агентства, речь идет об ограничениях в энергетической отрасли.
Ранее стало известно, что Великобритания планирует включить суда для транспортировки сжиженного природного газа в новый пакет антироссийских санкций.
Между тем сообщалось, что правящая коалиция Италии призвала к поэтапной отмене санкций в отношении России.