В Италии призвали к поэтапной отмене санкций против России Правящая коалиция Италии впервые призвала к поэтапному снятию санкций с РФ

Москва11 июн Вести.Партия "Лига Севера", состоящая в правящей коалиции парламента Италии, внесла поправки в резолюцию, которую представят другим депутатам перед заседанием совета ЕС 18-19 июня. Члены партии настояли на включении в документ как минимум трех более мягких пунктов, в том числе о плане отмены антироссийских санкций, пишет издание La Repubblica.

В новом тексте резолюции "Лига" призывает итальянское правительство "начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать систему в качестве рычага переговоров". Документ предполагает поэтапное снятие ограничительных мер с России. По информации издания, подобная формулировка в правительственной резолюции зафиксирована впервые.

Помимо этого, из резолюции был исключен пункт о защите "территориальной целостности Украины", содержавшийся в первоначальной версии, распространенной ранее. Теперь в документе говорится лишь о "полном уважении суверенитета и независимости".

Сенатор Клаудио Борги и депутат Стефано Кандиани от "Лиги", принимавшие участие в подготовке документа, пояснили, что данная формулировка была изменена еще в майской версии резолюции.

Ранее евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле призвал ЕС способствовать мирному урегулированию, а не заниматься финансированием военных усилий Киева.