Страны G7 хотят снизить зависимость от поставок топлива через Ормузский пролив

Страны G7 рассчитывают снизить зависимость от поставок через Ормузский пролив Страны G7 хотят снизить зависимость от поставок топлива через Ормузский пролив

Москва17 июн Вести.Страны "Большой семерки" выступили за ускоренную диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов, чтобы снизить глобальную зависимость от Ормузского пролива.

Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита лидеров государств группы G7 во французском Эвиан-ле-Бен.

Мы обязуемся ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей, чтобы снизить глобальную уязвимость перед Ормузским проливом и увеличить наши энергетические запасы написано на официальном сайте президента Франции

В заявлении отмечается, что "право транзитного прохода без ограничений и пошлин является основой международной торговли".

Лидеры "Группы семи" указали, что инициатива Парижа и Лондона "может сыграть важную роль в содействии возобновлению морского судоходства в Ормузском проливе путем защиты торговых судов, обеспечения уверенности операторов коммерческого судоходства и поддержки проверки того, что все мины обезврежены".

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил ИС "Вести", что на восстановление судоходства в Ормузском проливе может уйти от 6 до 12 месяцев.