Москва17 июнВести.Страны "Большой семерки" выступили за ускоренную диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов, чтобы снизить глобальную зависимость от Ормузского пролива.
Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита лидеров государств группы G7 во французском Эвиан-ле-Бен.
Мы обязуемся ускорить диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей, чтобы снизить глобальную уязвимость перед Ормузским проливом и увеличить наши энергетические запасынаписано на официальном сайте президента Франции
В заявлении отмечается, что "право транзитного прохода без ограничений и пошлин является основой международной торговли".
Лидеры "Группы семи" указали, что инициатива Парижа и Лондона "может сыграть важную роль в содействии возобновлению морского судоходства в Ормузском проливе путем защиты торговых судов, обеспечения уверенности операторов коммерческого судоходства и поддержки проверки того, что все мины обезврежены".
Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев заявил ИС "Вести", что на восстановление судоходства в Ормузском проливе может уйти от 6 до 12 месяцев.