Москва25 апр Вести.Глава TotalEnergies Патрик Пуянне предложил способ снижения зависимости мировой энергетики от Ормузского пролива, заявив, что ситуацию могла бы изменить масштабная программа инвестиций в новые трубопроводы. Его слова передает AFP.

Он отметил, что при инвестициях в Ближний Восток следовало одновременно вкладываться в устойчивость всей энергетической системы региона, однако этого сделано не было, и в этом направлении, по его признанию, "не очень преуспели". По оценке Пуянне, сейчас одна из ключевых проблем заключается в нехватке альтернативных маршрутов поставок, которые позволили бы уменьшить критическую роль Ормузского пролива.

Мы должны начать рассматривать устойчивость как инвестицию, вероятно, в новые трубопроводы, чтобы построить трубопроводную сеть передает его слова агентство

Глава TotalEnergies подчеркнул, что устойчивость энергосистемы нужно рассматривать как полноценный объект инвестиций. В этом контексте он указал на необходимость строительства новых трубопроводов и формирования разветвленной трубопроводной сети, которая могла бы снизить риски, связанные с перекрытием пролива.

По словам Пуянне, в Европе запасы энергоносителей уже исчерпаны, и если напряженность на Ближнем Востоке сохранится в течение ближайших двух-трех месяцев, континент войдет в эпоху дефицита энергоресурсов, сопоставимую с той, которую уже переживают некоторые азиатские страны. При этом, как он отметил, в Атлантическом бассейне дефицита пока нет, однако мир, по его мнению, не может позволить себе сделать 20% мировых запасов нефти и газа недоступными без тяжелых последствий для глобального рынка.

Пуянне связал дальнейшее развитие событий с продолжительностью нынешнего кризиса вокруг Ормузского пролива и назвал поиск решения по этой транспортной артерии вопросом первостепенной важности. Он напомнил, что из-за конфликта между США и Ираном компания уже лишилась 15% своего производства на Ближнем Востоке.

Ранее американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в мире формируется серьезный экономический кризис на фоне закрытия Ормузского пролива.