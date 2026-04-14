Глава Total считает платный проход через Ормузский пролив разумнее его блокады

Москва14 апр Вести.Наличие платного прохода через Ормузский пролив представляется более предпочтительным вариантом, чем полная блокада этого водного пути, заявил генеральный директор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Соответствующее заявление он сделал на экономической конференции, организованной в Вашингтоне изданием Semafor.

Пуянне отметил, что если конфликт на Ближнем Востоке и закрытие пролива затянутся более чем на три месяца, то это приведет к серьезным сбоям в глобальных поставках энергоресурсов.

Ясно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободы торговли и глобальных рынков приводит издание слова Пуянне

Глава Total также высказал мнение, что при возобновлении судоходства в Ормузском проливе ситуация может стабилизироваться в течение трех месяцев, несмотря на значительные повреждения энергетических объектов в ближневосточном регионе.

Наряду с этим Пуянне предупредил, что эскалация конфликта, включая возможные удары США по иранской инфраструктуре и ответные атаки Тегерана на критически важные объекты в странах Персидского залива могут значительно усугубить ситуацию.

В таком случае, по оценке бизнесмена, восстановление разрушенных мощностей может занять годы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что встреча между представителями американской и иранской сторон 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано, за исключением вопросов, связанных с ядерной программой.

Консультации продлились 21 час, однако из-за существенных разногласий делегации не смогли достичь соглашения о долгосрочном урегулировании конфликта.

12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива. Согласно утверждению американской стороны, она коснется всех судов, следующих в иранские порты или из них.

По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты начинают процесс разминирования Ормузского пролива.

Журналист издания The Atlantic Араш Азизи, в свою очередь, написал о возможном проведении нового раунда американо-иранских переговоров в четверг, 16 апреля.