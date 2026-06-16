Британия включит СПГ-танкеры в новый пакет антироссийских санкций Лондон внесет СПГ-танкеры в новый пакет санкций против России

Москва16 июн Вести.Британия намерена включить в новый пакет антироссийских санкций суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), сообщает канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

Британия объявит о введении новых санкций 16 июня.

Великобритания первой введет санкции против нескольких судов-газовозов, перевозящих санкционный российский СПГ отмечает канцелярия

В посольстве России в Британии отметили, что Лондон принимает новые санкции против России по надуманному поводу. При этом Москва давно и успешно преодолевает внешнее давление.