Москва16 июнВести.Британия намерена включить в новый пакет антироссийских санкций суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), сообщает канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.
Британия объявит о введении новых санкций 16 июня.
Великобритания первой введет санкции против нескольких судов-газовозов, перевозящих санкционный российский СПГотмечает канцелярия
В посольстве России в Британии отметили, что Лондон принимает новые санкции против России по надуманному поводу. При этом Москва давно и успешно преодолевает внешнее давление.