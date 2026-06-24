Англия и Гана сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Сборная Англии сыграла в нулевую ничью с командой Ганы на ЧМ-2026 Англия и Гана сыграли вничью в матче ЧМ-2026

Москва24 июн Вести.Сборная Англии сыграла вничью с национальной командой Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Бостоне завершилась со счетом 0:0.

Английская сборная, имеющая в своем активе 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы L. Команда Ганы, набравшая столько же очков, занимает второе место, уступая по дополнительным показателям.

Англичане в заключительном матче группового этапа встретятся со сборной Панамы. Команда Ганы в этот же день сыграет с Хорватией.

Ранее английская национальная команда обыграла Хорватию со счетом 4:2, а Гана одержала победу над командой Панамы.