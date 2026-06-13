"Яркие игроки в каждой линии": каковы шансы Узбекистана на ЧМ по футболу Эксперт Казаков оценил шансы сборной Узбекистана на Чемпионате мира по футболу

Москва13 июн Вести.Ведущий программы "Футбол России" Илья Казаков в интервью ИС "Вести" рассказал, почему сборная Узбекистана имеет неплохие шансы на выход в плей-офф на стартовавшем Чемпионате мира по футболу.

Сборная Узбекистана – единственная команда на мундиале со всего пространства СНГ. Команда попала в группу "К" и выйдет на поле против Португалии, Демократической Республики Конго и Колумбии. Главная звезда сборной – Абдукодир Хусанов, центральный защитник английского клуба "Манчестер Сити". Тренер команды – чемпион мира Фабио Каннаваро.

Шансы, я думаю, неплохие, потому что новый формат турнира и увеличенное число участников дает возможность выйти в плей-офф тем командам, которые не могли бы в финальной части оказаться. И сегодняшняя сборная Узбекистана – это команда, может быть, не вполне сбалансированная, но команда, которая обладает яркими игроками в каждой линии. У них очень надежные вратари. Другое дело, что Узбекистан – не стабильная команда, где нет длинной скамейки запасных. И мы пока не очень понимаем, как эта сборная, как дебютант играет под давлением. Но уверен, что в России, кого не спроси, все будут искренне болеть за эту национальную сборную рассказал Казаков

Чемпионат мира по футболу стартовал в Мексике 11 июня, игры также пройдут в США и Канаде. Турнир уже начался с нескольких скандальных ситуаций. Так, часть делегации Ирана осталась без виз США, а лучшему африканскому арбитру из Сомали было отказано в разрешении на въезд в Штаты. Мундиаль продлится до 19 июля.