Москва29 мая Вести.Анвар Гатиятулин, возглавляющий казанский ХК "Ак Барс", стал лучшим тренером сезона-2025/2026. В комментарии ИС "Вести" он поблагодарил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) за награду.

Замечательная церемония [закрытия 18-го сезона КХЛ]. Первый раз здесь присутствую и тем более участвую. Очень приятно и почетно для меня получить звание лучшего тренера сезона. Но это подчеркивает работу всей организации. Мы [с коллегами] в основном на аренах где-то пересекаемся, а здесь удается и пообщаться. И много ребят, с кем давно не виделись, здесь пообщались. Замечательный вечер, огромное спасибо КХЛ