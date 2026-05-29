Москва29 маяВести.Анвар Гатиятулин, возглавляющий казанский ХК "Ак Барс", стал лучшим тренером сезона-2025/2026. В комментарии ИС "Вести" он поблагодарил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) за награду.
Замечательная церемония [закрытия 18-го сезона КХЛ]. Первый раз здесь присутствую и тем более участвую. Очень приятно и почетно для меня получить звание лучшего тренера сезона. Но это подчеркивает работу всей организации. Мы [с коллегами] в основном на аренах где-то пересекаемся, а здесь удается и пообщаться. И много ребят, с кем давно не виделись, здесь пообщались. Замечательный вечер, огромное спасибо КХЛсказал он
Церемония закрытия сезона КХЛ состоялась в подмосковной Барвихе. Лучшим вратарем был признан Никита Серебряков ("Авангард"), обладателем "Золотой клюшки" стал защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов, капитан новосибирской "Сибири" Сергей Широков получил приз "За верность хоккею".
По завершении сезона Континентальная хоккейная лига ушла в летнее межсезонье.