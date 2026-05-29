Москва29 мая Вести.Хоккеист омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов в комментарии ИС "Вести" рассказал, что расстроило его сына в церемонии награждения "Золотая клюшка".

По признанию спортсмена, его сын удивился и расстроился тому, что в приз защитник "Авангарда" получил кубок, а не клюшку.

Да, вопрос есть к этому [облику награды]. Мне уже сын позвонил, он расстроился, что мне не вручили "Золотую клюшку с улыбкой сказал спортсмен

Шарипзянов по завершению 18 сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был награжден как лучший игрок регулярного чемпионата. Он превзошел установленный в сезоне-2016/17 рекорд канадца Криса Ли по результативности среди защитников, записав в свой актив 67 баллов (23 гола + 44 результативные передачи) в 66 встречах.

Я рад больше не самим наградам, а тем, что кропотливая работа, которую ведешь каждый день, вознаграждается такими наградами. Наверное, не все то, что ты делаешь, всегда видно, но я рад, что тренера за меня проголосовали. Спасибо им большое! Понятное, что пройдет время, и ты будешь вспоминать про свои какие-то награды. Естественно, когда ты выигрываешь кубок, про это ты вспоминаешь больше и с большей радостью сказал хоккеист

При этом, несмотря на высокую награду, спортсмен добавил, что ни звездой Лиги, ни звездой торжественного вечера окончания сезона КХЛ себя не чувствует.

Минувший сезон КХЛ завершился 21 мая. Обладателем Кубка Гагарина второй год подряд стал ХК "Локомотив".