Постпред РФ при ОБСЕ исключил возобновление мониторинговой миссии по Украине Полянский: мониторинговая миссия ОБСЕ по Украине не возобновится

Москва5 мая Вести.Возобновление специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) по Украине никто не может представить даже в страшном сне. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в РФ три сотрудника СММ отбывают сроки за шпионаж. По его словам, многие данные, появившиеся еще задолго до горячей фазы украинского конфликта, свидетельствовали о том, что отдельные наблюдатели СММ работали на Киев и его спонсоров.

Это … является основной причиной того, что никто сейчас даже в страшном сне не может представить возрождение СММ в каком-либо виде и, соответственно, появление у ОБСЕ аналогичной роли, если дело дойдет до какого-то урегулирования приводит агентство слова российского постпреда

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что мониторинговые и гражданские миссии ОБСЕ и Евросоюза утратили свою эффективность и полностью себя дискредитировали.