Балицкий: удар ВСУ по ЗАЭС – акт ядерного терроризма

Москва31 мая Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспортному цеху ЗАЭС актом ядерного терроризма. Об этом он рассказал в мессенджере MAX.

Балицкий напомнил, что минувшей ночью город Энергодар подвергся массированному налету украинских беспилотников. Противник целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру, социальные объекты и административные здания – "туда, где нет и не может быть военных целей".

Два дрона ударили по транспортному цеху ЗАЭС около трех часов ночи. В результате полностью сожжены 6 автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

Удар в непосредственной близости от ядерного объекта – это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жесткой реакции подчеркнул Балицкий

Радиационный фон на станции находится в пределах нормы, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

Также дроны повредили квартиру в жилом доме, здание родильного дома и припаркованные возле него автомобили. Никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал.