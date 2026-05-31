Москва31 маяВести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по транспортному цеху ЗАЭС актом ядерного терроризма. Об этом он рассказал в мессенджере MAX.
Балицкий напомнил, что минувшей ночью город Энергодар подвергся массированному налету украинских беспилотников. Противник целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру, социальные объекты и административные здания – "туда, где нет и не может быть военных целей".
Два дрона ударили по транспортному цеху ЗАЭС около трех часов ночи. В результате полностью сожжены 6 автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.
Удар в непосредственной близости от ядерного объекта – это акт ядерного терроризма, который не может оставаться без самой жесткой реакцииподчеркнул Балицкий
Радиационный фон на станции находится в пределах нормы, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.
Также дроны повредили квартиру в жилом доме, здание родильного дома и припаркованные возле него автомобили. Никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал.