Балицкий: запуск ЗАЭС возможен только после завершения конфликта на Украине Балицкий: запуск Запорожской АЭС возможен только после завершения конфликта

Москва1 июл Вести.Запуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет возможен только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В настоящее время все шесть блоков станции находятся в холодном останове. В таком состоянии они не представляют угрозы, пояснил глава региона в интервью РИА Новости.

Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира сказал Балицкий

Он добавил, что на данный момент на станции работают 3,5 тысячи сотрудников, которые обеспечивают ее безопасность, несмотря на все обстрелы территории станции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявила, что Россия серьезно обеспокоена увеличением количества ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции. Они, по словам Евстигнеевой, представляют собой очередную попытку Киева использовать угрозу ядерной катастрофы для шантажа других стран.