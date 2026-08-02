ВСУ кошмарят Энергодар и делают жизнь горожан невыносимой, заявил Лихачев Лихачев: ВСУ кошмарят Энергодар атаками, сеют панику, усложняют жизнь горожан

Москва2 авг Вести.Украина кошмарит город - спутник Запорожской АЭС Энергодар, сеет панику среди горожан и делает их жизнь невыносимой. Так Киев пытается повлиять на безопасность станции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что обстановка в городе остается напряженной, обстрелы и атаки дронами со стороны Украины идут ежедневно.

Цель, которую преследует киевский режим, кошмаря город, понятна: сделать жизнь горожан невыносимой, посеять панику и через это критически повлиять на безопасность эксплуатации АЭС сказал Лихачева

Гендиректор Росатома при этом подчеркнул, что, несмотря на "круглосуточное давление на Энергодар", ЗАЭС эксплуатируется, город продолжает жить и работать.