Москва5 маяВести.В Чебоксарах организовали пункт временного размещения на фоне ночных атак беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов.
В своем канале в MAX он отметил, что населению города продолжает оказываться помощь.
В связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб. На базе школы №57 организован пункт временного содержания людейговорится в его публикации
Ночью Чебоксары подверглись атаке украинских беспилотников. В местном аэропорту прервали гражданское авиасообщение, в городе пострадали трое.