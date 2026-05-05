Мэр Чебоксар Трофимов сообщил об организации ПВР после атаки беспилотников

В Чебоксарах организован ПВР после атаки БПЛА на город Мэр Чебоксар Трофимов сообщил об организации ПВР после атаки беспилотников

Москва5 мая Вести.В Чебоксарах организовали пункт временного размещения на фоне ночных атак беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов.

В своем канале в MAX он отметил, что населению города продолжает оказываться помощь.

В связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб. На базе школы №57 организован пункт временного содержания людей говорится в его публикации

Ночью Чебоксары подверглись атаке украинских беспилотников. В местном аэропорту прервали гражданское авиасообщение, в городе пострадали трое.