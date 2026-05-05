В аэропортах четырех городов РФ введены ограничения на полеты

В четырех городах России приостановлено гражданское авиасообщение В аэропортах четырех городов РФ введены ограничения на полеты

Москва5 мая Вести.Аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар столкнулись с временными ограничениями на осуществление полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Меры связаны с требованиями безопасности.

Аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале Росавиации в MAX

Ночью в Чебоксарах, Уфе и Оренбурге уже вводили ограничительные меры – через два часа они были сняты. В Бугульме же меры были предприняты впервые.