Москва5 маяВести.Аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар столкнулись с временными ограничениями на осуществление полетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Меры связаны с требованиями безопасности.
Аэропорты Бугульмы, Оренбурга, Уфы и Чебоксар: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале Росавиации в MAX
Ночью в Чебоксарах, Уфе и Оренбурге уже вводили ограничительные меры – через два часа они были сняты. В Бугульме же меры были предприняты впервые.