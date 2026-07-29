Режим угрозы атаки БПЛА действует в Чувашии На территории Чувашии объявлен режим угрозы атаки БПЛА, работает ПВО

Москва29 июл Вести.На территории Чувашской Республики действует режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию в MAX разместил глава региона Олег Николаев.

В настоящее время отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Работает ПВО говорится в сообщении

По предварительным данным, два дрона уничтожены. Граждан попросили сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и строго соблюдать меры безопасности.

Оперативные службы продолжают работу, отметил Николаев и сообщил, что будет информировать о дальнейшем развитии ситуации.