Москва29 июлВести.На территории Чувашской Республики действует режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию в MAX разместил глава региона Олег Николаев.
В настоящее время отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Работает ПВОговорится в сообщении
По предварительным данным, два дрона уничтожены. Граждан попросили сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и строго соблюдать меры безопасности.
Оперативные службы продолжают работу, отметил Николаев и сообщил, что будет информировать о дальнейшем развитии ситуации.