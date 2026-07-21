Врио губернатора Белгородской области сообщил о 9 погибших и 77 раненых за день

Беспрецедентный день: Шуваев назвал число погибших и пострадавших 20 июля Врио губернатора Белгородской области сообщил о 9 погибших и 77 раненых за день

Москва21 июл Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за 20 июля в регионе погибли 9 и получили ранения 77 мирных жителей.

Вчерашний день был крайне тяжелым, беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ… Только за вчерашний день мы потеряли 9 человек написал он в мессенджере MAX

Шуваев уточнил, что в 8 мирных граждан, среди которых был ребенок, погибли 20 июля в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. В тот же день была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля. Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в Белгородском округе 11 июля.

В течение дня 20 июля ранения получили 77 человек, в том числе несовершеннолетний, в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах Белгородской области. Среди пострадавших есть тяжелораненые. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Врио губернатора взял лечение пострадавших на личный контроль.