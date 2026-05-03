Москва3 маяВести.Украинские боевики атаковали с помощью БПЛА гражданский автомобиль в селе Нечаевка Белгородской области. Два мирных жителя погибли, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.
Уточняется, что в машине ехала семья: муж, жена и их 21-летний сын.
Случилось самое страшное: мужчина и его сын от полученных тяжелых ранений скончались на местеговорится в сообщении
Женщина выжила, но получила баротравму и минно-взрывную травму. Ее отвезли в больницу №2 Белгорода, где оказали необходимую помощь.