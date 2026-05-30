Москва30 мая Вести.В Новгороде-Северском Черниговской области военнослужащий, дезертировавший из рядов Вооруженных сил Украины, убил депутата и командира разведывательного подразделения Александра Новака из-за присвоения средств родственников солдат. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Сообщается, что, согласно предварительной информации, убийство было совершено по причине присвоения денег, собранных родными мобилизованных на нужды подразделения.

Ранее стало известно, что число дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием, выросло. По информации ТАСС, число самовольно покинувших свои части солдат с начала 2026 года составляет 70-80 тысяч.