Российские войска уничтожили логистический хаб ВСУ в Изюме "Военкоры Русской весны": ВС РФ уничтожили логистический хаб ВСУ в Изюме

Москва24 июл Вести.В населенном пункте Изюм в Харьковской области российские войска уничтожили логистический хаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Уточняется, что удар был нанесен управляемыми бомбами по грузовому отделению "Новой почты" и складам.

Уничтожен логистический хаб врага в Изюме Харьковской области отмечается в публикации

Подчеркивается, что из-за повреждения электросетей часть района осталась без электричества.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в период с 18 по 24 июля российские войска нанесли массированный и 18 групповых ударов по объектам ВСУ.