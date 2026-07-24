Москва24 июлВести.В населенном пункте Изюм в Харьковской области российские войска уничтожили логистический хаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны".
Уточняется, что удар был нанесен управляемыми бомбами по грузовому отделению "Новой почты" и складам.
Уничтожен логистический хаб врага в Изюме Харьковской областиотмечается в публикации
Подчеркивается, что из-за повреждения электросетей часть района осталась без электричества.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в период с 18 по 24 июля российские войска нанесли массированный и 18 групповых ударов по объектам ВСУ.