Вучич считает, что интересы США и ФРГ больше не совпадают

Вучич: отношения между США и Германией достигли точки невозврата Вучич считает, что интересы США и ФРГ больше не совпадают

Москва3 мая Вести.Отношения ФРГ и США после решения главы Белого дома Дональда Трампа о частичном выводе американский войск из Германии достигли точки невозврата. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич газете Večernje novosti.

По его словам, он не ожидал, что противостояние между ФРГ и США начнется так стремительно.

[Решение США о частичном выводе войск из ФРГ] - это действительно важное политическое заявление, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами. Очевидно, что интересы больше не совпадают и что мы достигли точки невозврата заявил Вучич

Он отметил, что разногласия между США и ФРГ могут плохо отразиться на экономике, бизнесе и политике Сербии.

Ранее в Пентагоне объявили, что Соединенные Штаты выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. Эту же информацию подтвердил Дональд Трамп. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер рассказала, что такое решение было принято, поскольку союзники по НАТО в Европе не показали достаточной активности, которую ожидал американский лидер.