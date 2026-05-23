Москва23 мая Вести.Следователи оцепили территорию вокруг воронок рядом с общежитием колледжа в городе Старобельске и с помощью нелинейного локатора ищут микросхемы украинских БПЛА. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести" Егор Григорьев.

Следователи оцепили территорию вокруг воронок рядом со старобельским колледжем и с помощью с помощью специального предмета, который помогает найти полупроводники, будут сейчас осматривать эти воронки на предмет поиска микросхем, плат от беспилотников. Ранее эту территорию уже обследовали саперы, то есть взрывоопасных предметов здесь нет сообщил корреспондент ИС "Вести", находящийся на месте событий

Ранее в МЧС России сообщили, что при ударе по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета пострадали 58 человек, из них 16 – погибли. Отмечается, что также под завалами могут оставаться еще 5 человек.