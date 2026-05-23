Обломки украинских БПЛА из Старобельска направят на экспертизу ИС "Вести": следователи определят тип БПЛА, ударивших по колледжу в Старобельске

Москва23 мая Вести.Следователи и криминалисты собирают улики на месте удара ВСУ по зданиям общежития и учебного корпуса педагогического колледжа в Старобельске. Задача – определить, что за тип беспилотников атаковал студентов. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести" Егор Григорьев.

Сейчас воронки, оставшиеся от ударов, оцеплены по периметру.

Работают следователи и криминалисты. Они продолжают искать доказательства ударов, собирать улики, которые направят на судебную-криминалистическую экспертизу, чтобы определить тип беспилотников. Известно, что это были БПЛА самолетного типа, которые несли большой заряд. Такие могут нести десятки и даже сотни килограммов взрывчатого вещества, и сами при этом лететь на сотни километров с разных сторон сообщил корреспондент ИС "Вести" из Старобельска

Ранее сообщалось, что следователи ищут микросхемы, чипы и SIM-карты украинских БПЛА. Также на месте трагедии продолжается разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди. По последним данным, от удара ВСУ погибли 18 человек, около 60 пострадали.