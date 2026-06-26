Все раненые при атаке ВСУ на старобельский колледж выписаны из больниц ЛНР

В ЛНР выписали всех студентов, пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске Все раненые при атаке ВСУ на старобельский колледж выписаны из больниц ЛНР

Москва26 июн Вести.В ЛНР завершили лечение все студенты, пострадавшие в результате Удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске 22 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя главного врача Луганской республиканской клинической больницы Руслана Новрузова.

Ранее сообщалось, что последняя пострадавшая – девушка, находившаяся в ЛРКБ, была переведена в Новопсковскую центральную больницу. Теперь она выписана и продолжит наблюдаться у травматолога по месту жительства.

Девочку, которую мы переводили в Новопсков, выписали на амбулаторное лечение у травматолога по месту жительства цитирует ТАСС Руслана Новрузова

Все остальные раненые покинули медучреждения ранее. Девушка была последней, кто проходил лечение в больнице в Луганской Народной Республике.