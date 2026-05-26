Москва26 мая Вести.В убийствах более 170 школьниц из Ирана и 21 студента колледжа в Старобельске есть много общего. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" востоковед и политолог Елена Супонина.

Самое главное, что объединяет эти две трагедии - пострадали ни в чем не повинные дети.

Страшное это дело, трагедия. Несколько раз мы вспоминали школу в Минабе (провинция Хормозган) в Иране, в первый же день конфликта, в конце февраля. И сейчас трагедия в Старобельске. Действительно, и там, и там есть общее. Это и техническая составляющая, и та же компания Palantir, которая обеспечивала программное обеспечение в Минабе, и Starlink наведением занимается, - американские компании. Ну и общее, конечно, в том, что из европейцев особенно ни тогда, ни сейчас никто не осудил эти удары, никто не осудил теракт в Луганской области. Это редкостный цинизм и двуличие, с чем мы уже сталкиваемся не первый раз заявила Супонина

Ранее сообщалось, что иранские власти возложили ответственность за удар по начальной школе для девочек в Минабе (провинция Хормозган) на США и Израиль. В результате атаки, по их данным, погибли более 170 школьниц.

Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки погиб 21 человек, еще 65 пострадали.