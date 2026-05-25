Лантратова направила письмо верховному комиссару ООН об атаке ВСУ на Старобельск

Москва25 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека об атаке ВСУ на колледж в Старобельске с просьбой дать объективную оценку произошедшему. Об этом омбудсмен рассказала в интервью ИС "Вести".

Лантратова вместе с иностранными журналистами посетила место трагедии в луганском Старобельске, где в результате ударов украинских боевиков по колледжу погиб 21 человек.

Журналисты это все увидели своими глазами, они понимали, что это целенаправленный удар, целенаправленное убийство детей. И по-другому это никак назвать нельзя. Я точно могу подтвердить, что я вижу, что это военное преступление, это называется старобельская расправа здесь местными. И, конечно, мною были направлены письма Верховному комиссару ООН, в Совет по правам человека, на все международные площадки, чтобы дать четкую, объективную оценку событий сказала омбудсмен

Она добавила, что иностранные журналисты также увидели на месте трагедии обломки БПЛА и даже проверили их внутреннее содержание, чтобы убедиться, в какой стране они были произведены.