Костин рассказал, почему не стал учиться играть на виолончели Глава ВТБ рассказал, почему не пошел учиться играть на виолончели

Москва8 июн Вести.Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин не пошел учиться играть на виолончели из-за просьб мамы. Воспоминаниями он поделился с ИС "Вести", отвечая на вопрос почему банк уделяет такое внимание культуре.

Костин признался, что любит музыку.

Я когда сдавал, меня сначала на виолончель записали. Но мама взмолилась, потому что я через всю Москву с большой такой штукой. Меня взяли на скрипку. Видимо, подошел по слуху. Но я люблю, конечно, музыку и чем старше, тем больше, кстати отметил он

3 июня представители банка ВТБ впервые продемонстрировали участникам Петербургского международного экономического форума, как продвигается ход реставрации Дома радио на Итальянской улице. Глава банка рассказал, что после реставрации здание станет международным центром, где будет собираться большое количество гостей из других стран.