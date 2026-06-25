"Сбер" поддержал культурные проекты на 5 млрд рублей в прошлом году

"Сбер" вложил более 5 млрд рублей в поддержку культурных проектов в 2025 году "Сбер" поддержал культурные проекты на 5 млрд рублей в прошлом году

Москва25 июн Вести.В 2025 году "Сбер" потратил более 5 млрд рублей на проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия, рассказала вице-президент компании по устойчивому развитию Марина Булова в интервью ИС "Вести".

В 2025 году объем нашей поддержки в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия достиг практически 5 млрд рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее сообщила Булова

В прошлом году компания также ввела новое направление – музейное волонтерство, участники которого работают с посетителями музеев, проводят экологические акции, помогают собирать данные для музейных хранилищ, а также внедряют современные цифровые технологии.

Мы хотим, чтобы в любой точке России человек имел возможность развиваться культурно и духовно, чувствовать связь времен и поколений. Это на самом деле и есть точка опоры для любого человека в современном быстроменяющемся мире. Точка, которая в какой-то мере способствует его дальнейшему росту. Это как раз тот самый человеческий капитал, который позволяет стране уверенно смотреть в будущее отметила Марина Булова

Ранее президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк тратит около 3 млрд рублей в год на поддержку культурных проектов.